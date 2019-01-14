دولي

وزير الخارجية الأمريكي يقطع جولته في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي يقطع جولته في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يقطع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جولته في الشرق الأوسط، لحضور جنازة عائلية في الولايات المتحدة. 

ويزور بومبيو السعودية حالياً، حيث سيعقد اجتماعات في سلطنة عمان، بدلاً من سفره إلى الكويت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، وفق ما نقلت (رويترز): "اختصار الرحلة ضروري، حتى تتمكن أسرة بومبيو من حضور جنازة عائلية".

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