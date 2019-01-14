شاهد: إيقاف معمل جاتوه ومحل للمشاوي بغزة وخانيونس بسبب الحشرات والمواد الفاسدة

رام الله - دنيا الوطنقال فريق التفتيش الصحي، اليوم الاثنين: إنه رصد أحد المعامل الخاصة بإنتاج الجاتوه في مدينة غزة، والذي يعمل في بيئة سيئة، تنتشر فيها الصراصير.وأضاف الفريق في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن المعمل يستخدم مواداً أولية منتهية الصلاحية، وغير صالحة، حيث يشتري البيض الفاسد، ويستخدمه في إنتاج الجاتوه، وعليه تم إيقافه عن العمل والإنتاج، وتحويل ملفه لمباحث التموين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.من جهة أخرى، أوقف فريق الطب الوقائي في مدينة خانيونس، محلاً لبيع المشاوي، بسبب انتشار الحشرات، وسوء الوضع الصحي.وأضاف: وُجد المحل في وضع صحي غير لائق وانتشار الصراصير وسوء النظافة والإهمال في الحفاظ على المواد الغذائية، وقلة نظافة الأجهزة و المعدّات التى يستخدمها.وقال فريق الطب الوقائي: إنه تم اتخاذ قرار بالوقف الفوري عن العمل وإعطائه الشروط الصحية اللازمة لممارسة حرفة مطعم مشاوي، وتم تحويل قرار الوقف عن العمل لمباحث التموين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.