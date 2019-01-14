اقتحام قسم 1 في سجن (ريمون) ونقل جميع الأسرى لسجون أخرى

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى والمحررين، أن قسم "1" في سجن (ريمون) تعرض لهجمة شرسة من قبل وحدات القمع الخاصة، حيث تم الاعتداء على الأسرى والعبث بمحتوياتهم، وتعمد استفزازهم، ونقلهم إلى سجون أخرى.وأوضحت الوزارة من مصادر خاصة داخل السجون، أن عملية الاقتحام تمت يوم الخميس 10/1 نهاية الأسبوع الماضي، والتي تأتي تحت ذريعة احتفال الأسرى بإنطلاقة حماس "31".وأضافت، أن وحدات القمع "اليمّاز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أقدمت على نقل جميع الأسرى المحتجزين بشكل تعسفي والذي يضم 120 أسيراً من مختلف الفصائل إلى سجون أخرى عرف منها نفحة وعسقلان.وبينت الوزارة، أن هذه التنقلات، تأتي في سياق الإجراءات العقابية التى تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في فصل الشتاء، والعمل على نقلهم في ظل الأجواء الباردة، وسط نقص شديد في الأغطية والمستلتزمات، التي تقىيهم من برد الشتاء القارس.وطالبت الوزارة منظمة الصليب الأحمر الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، بالنظر بجدية إلى خطورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون والإجراءات العقابية بحقهم وتنقلاتهم مع اشتداد برودة الشتاء، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى، الذين تتضاعف معانتهم في هذا الفصل بالذات.