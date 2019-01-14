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محمد بن راشد يكشف عن اتصالاته السرية بـ "صدام حسين"

محمد بن راشد يكشف عن اتصالاته السرية بـ "صدام حسين"
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
كشف حاكم دبي، محمد بن راشد، عن أسرار لقاءات جمعته بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال محمد بن راشد في كتابه الجديد "قصتي… 50 قصة في خمسين عامًا": إنه أجرى اتصالات سرية مع صدام حسين قبيل بدء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بحسب ما نقل موقع (باسنيوز).

وأكد حاكم دبي على أنه عرض عليه التخلي عن الحكم والانتقال للحياة في دبي، لكنه رفض العرض، قائلًا: إنه يريد "إنقاذ العراق وليس نفسه".

وأضاف محمد بن راشد، أنه في عام 2003، عاد الأمريكان إلى الشرق الأوسط، وأرادوا بناء نموذج يتماشى مع رؤيتهم، وخاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي غيرت نظرتهم للمنطقة وغيّرت أولوياتهم.

وتابع بن راشد: "كنتُ أعرف أن غزو العراق كان ضمن أهداف الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، نحن حاولنا إقناعه بألا يجتاح العراق، وطلبتُ منه أن يستثمر جهوده وأمواله في مساعدة الشعب العراقي، ببناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق، لكنني عرفتُ أنه عزم على قرار استخدام القوة.

واختتم حاكم دبي حديثه قائلًا: "أخطأ صدّام في حساباته، فقد ظنّ أنّ زرع الخوف والذعر واستخدام السيف الطريقة الأفضل في إدارة الأمور، ولأنّ جميع من حوله كانوا يخافون منه، لم يجرؤ أحد قط على مصارحته بقدرات جيشه الحقيقية".

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