فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

حراس المسجد الأقصى دخول أحد أفراد الشرطة إلى مسجد قبة الصخرة، وهو يرتدي "الكيبة على رأسه"، ولدى محاولته اقتحام المسجد بالقوة، قام الحراس المتواجدين على رأس عملهم بإغلاق الأبواب.









واقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "اوري ارئيل" المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من ضباط وشرطة الاحتلال.













وأضاف فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية، بحسب مصادر محلية، أن الضباط وأفراد من الشرطة، تتمركز حتى اللحظة عند أبواب مسجد قبة الصخرة، وحالة من التوتر تسود المكان.واقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "اوري ارئيل" المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من ضباط وشرطة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنحاصر ضباط وقوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مسجد قبة الصخرة وتمركزوا على أبوابها، بينما رفض