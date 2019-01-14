شؤون فلسطينية

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حاصر ضباط وقوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مسجد قبة الصخرة وتمركزوا على أبوابها، بينما رفض حراس المسجد الأقصى دخول أحد أفراد الشرطة إلى مسجد قبة الصخرة، وهو يرتدي "الكيبة على رأسه"، ولدى محاولته اقتحام المسجد بالقوة، قام الحراس المتواجدين على رأس عملهم بإغلاق الأبواب.

وأضاف فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية، بحسب مصادر محلية، أن الضباط وأفراد من الشرطة، تتمركز حتى اللحظة عند أبواب مسجد قبة الصخرة، وحالة من التوتر تسود المكان.

واقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "اوري ارئيل" المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من ضباط وشرطة الاحتلال.

 


 


 

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