الصحة تُحذر: المولدات الكهربائية في المستشفى الإماراتي برفح ستتوقف خلال ساعات

رام الله - دنيا الوطنناشدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، كافة الجهات المعنيّة؛ للعمل الفوري لإنهاء أزمة الوقود، في مرافقها ومستشفياتها.وقالت في مؤتمر صحفي عقد في رفح: إن المولدات الكهربائية في مستشفى الهلال الإماراتي في المدينة، ستتوقف، خلال ساعات، وسيتبعه عدد من المرافق الصحية تباعاً خلال الأيام المقبلة.وكانت الوزارة، قالت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تغريدة عبر (تويتر): إن أزمة الوقود الحادة، دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في قطاع غزة، دون أي استجابات من الجهات المعنية لتطويقها حتى اللحظة.