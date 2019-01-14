نقابة موظفي غزة تُطالب بصرف راتب ديسمبر وعدم انتظار المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنطالبت نقابة موظفي قطاع غزة، اليوم الاثنين، وزارة المالية بصرف الدفعة المالية المستحقة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر بشكل عاجل، وعدم انتظار المنحة القطرية.وقالت النقابة، وفق ما نقل عنها وكالة (الرأي) المحلية: إن المالية مطالبة بصرف دفعة للموظفين في ظل تأخير صرف المنحة القطرية، والدفعة المالية المستحقة عن راتب كانون الأول/ ديسمبر عن الدفعة السابقة لأكثر من (35) يومًا.وأكدت على ضرورة الصرف، نظراً لاستمرار معاناة الموظفين وازدياد النفقات والمصاريف، لا سيما مع دخول الطلبة للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، واحتياجاتهم ومتطلباتهم المدرسية والجامعية.