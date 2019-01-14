الحساينة: أعدنا ترميم (1400) وحدة سكنية ووزعنا (35) مليوناً من المنحة الكويتية

خاص دنيا الوطن - آن العقاد

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، أن وزارته أعادت ترميم (1400) وحدة سكنية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الوزارة، وزعت (35) مليون دولار من المنحة القطرية بالقطاع.





وأوضح الحساينة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوزارة وزعت 67 وحدة سكنية على الأسر المحتاجة في القطاع من بين 121 حالة اجتماعية مسجلة لدى الوزارة.





وشدد الحساينة، على أن الانقسام الفلسطيني، يُعيق عمل الحكومة الفلسطينية، وجلب الدعم الخارجي للقطاع، مطالباً بضرورة تحقيق الوحدة؛ لتتمكن الحكومة من العمل في غزة بشكل حقيقي وكامل.







وأشار الوزير الحساينة، إلى أن وزارته تتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية والمانحة، فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والإعمار في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى للتخفيف من معاناة القطاع.