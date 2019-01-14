الحكومة تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك

طالبت حكومة الوفاق الوطني، المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير سامي أبو دياك، الذي يعيش أوضاعاً صحية صعبة داخل المعتقل.





وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن كافة البيانات الطبية بشأن الأسير أبو دياك، تؤكد تفاقم حالته والخطر الشديد على حياته، إثر معاناته من مرض السرطان منذ سنوات وهو في الأسر، إذ تم في الأيام الأخيرة، وقف علاجه الكيماوي نظراً لصعوبة حالته.





وأضاف أنه استناداً إلى التقارير الطبية، فإن الأسير أبو دياك تعرض لخطأ طبي، عندما أجريت له عملية جراحية، وهو في الأسر، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، جراء الإهمال الطبي المتواصل، وإصابته بمرض السرطان، الذي ينهش جسده.





وأشار إلى أن حالة الأسير أبو دياك، تقدم مثالاً آخر على المعاناة الرهيبة التي يعيشها أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، وتقدم دليلاً واضحاً على ظلم وتنكيل الاحتلال بهم، ومعاقبتهم في أجسادهم.





وجدد المطالبة بإنهاء معاناة الأسيرات والأسرى، بالإفراج الفوري عنهم، وإغلاق معتقلات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن