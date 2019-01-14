شؤون فلسطينية

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما
سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا صباح اليوم، عن سلسلة من الاجتماعات، ستعقد في بروكسل تحضيراً للقمة العربية الأوروبية المقررة في الرابع من الشهر القادم، واجتماعات أخرى ستليها في كل من القاهرة وشرم الشيخ بين وزراء خارجية كل من الاتحاد الأوروبي، والدول العربية.

وفيما يتعلق بأبرز ملامح البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية، شدد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، خلال حديث لإذاعة صوت (فلسطين الرسمية)، أن هناك إجماعاً على تبني حل الدولتين، والدفاع عنه، وشجب الاستيطان ورفض أي تغيير للوضع القائم في القدس باعتبارها عاصمة لدولتين، ورفض كل إجراءات سلطات الاحتلال بحقها. 

وأضاف أن الاجتماعات الثنائية، بدأت بالفعل في بروكسل بينه وبين مسؤولين أوروبيين حول القمة، وخاصة ما بتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيلتقي بعد غد مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تيرسال، يليه اجتماع للجنة السفراء العرب لمناقشة البيان الختامي للقمة، لاسيما ما يتعلق بفلسطين للتحضير الجيد لها. 

وأوضح الفرا، أن هناك اجتماعاً سيعقد الأسبوع القادم في القاهرة بين لجنة سفراء السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ومندوبي وسفراء الدول العربية في الجامعة العربية، والدول الأوروبية، تحضيرا للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية للقمة القادمة في شباط/ فبراير القادم. 

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