عربي

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، أنها لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، مضيفة أنها لا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، عقده في الدوحة، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد: إن "الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة"، مضيفًا "لا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا، ولا يوجد حتى الآن حل سياسي"​​​، مؤكدًا دعم بلاده لأي حل سياسي، يقبله الشعب السوري، بحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وأوضح آل ثاني، أن "الشعب السوري لا زال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري.. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة، هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب".

كما أكد أن موقف دولة قطر ، هو داعم للحل في سوريا، إذا كان مدعوماً من الشعب السوري.

أخبار ذات صلة

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل دورة جديدة لمجلس الإفتاء الأعلى

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل دورة جديدة لمجلس الإفتاء الأعلى

الوفد الطبي الألماني الجراحي يُواصل إجراء العمليات الجراحية بمجمع الشفاء الطبي

الوفد الطبي الألماني الجراحي يُواصل إجراء العمليات الجراحية بمجمع الشفاء الطبي

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

الحكومة تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك

الحكومة تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما

منوعات

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

السجن عامين لنجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; التي ضُبطت بحالة سُكر

السجن عامين لنجمة "ستار أكاديمي" التي ضُبطت بحالة سُكر

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ&#34;النضوج&#34;

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ"النضوج"

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: &#34;وش كنت أحس فيه&#34;

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: "وش كنت أحس فيه"

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد &#34;بتاعت العفاريت&#34;.. وتهددها بنشر &#34;فيديو مذِل&#34;

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد "بتاعت العفاريت".. وتهددها بنشر "فيديو مذِل"

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

عربي

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟