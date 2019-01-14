السفير "الرويضي" يحذر من مخطط لإقامة 250 وحدة استيطانية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
حذر السفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون اإاسلامي في فلسطين، صباح اليوم" من مخطط تهويدي لطرد العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في إشارة إلى مخطط إقامة 250 وحدة استيطانية على أنقاض منازل المواطنين في الحي.
وقال الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن القضاء الإسرائيلي، يؤكد من جديد أنه أداة من أدوات الاحتلال، منوهاً إلى رفض محكمة الاحتلال العليا، استئناف الأهالي بعد إحضارهم أوراق ملكية الأرض في الشيخ جراح من الطابو التركي.
وشدد الرويضي على ضرورة تدويل هذه القضية في المحاكم الدولية، لأنها تشكل جريمة حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
حذر السفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون اإاسلامي في فلسطين، صباح اليوم" من مخطط تهويدي لطرد العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في إشارة إلى مخطط إقامة 250 وحدة استيطانية على أنقاض منازل المواطنين في الحي.
وقال الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن القضاء الإسرائيلي، يؤكد من جديد أنه أداة من أدوات الاحتلال، منوهاً إلى رفض محكمة الاحتلال العليا، استئناف الأهالي بعد إحضارهم أوراق ملكية الأرض في الشيخ جراح من الطابو التركي.
وشدد الرويضي على ضرورة تدويل هذه القضية في المحاكم الدولية، لأنها تشكل جريمة حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
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