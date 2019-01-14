رأفت: الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون تهديد حياة الرئيس عباس



ورحب رأفت بالموقف الفرنسي الداعي لإقامة دولة فلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وليس من خلال ما يسمى (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، صباح اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون كل الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية، سواء بتهديد السيد الرئيس محمود عباس، وتهويد القدس، وتوسيع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة، وذلك عبر كل أشكال المقاومة الشعبية، وعبر التحرك الدولي، وبالأساس مع الدول العربية الشقيقة.وقال رأفت لـ (صوت فلسطين)، إنه وبعد عودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن، سيتم البدء بوضع آليات لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المتعلقة بإعادة النظر في مجمل العلاقات الفلسطينية- الاسرائيلية.