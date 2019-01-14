هيئة الأسرى تبعث برسالة عاجلة لجهات دولية حول الوضع الصحي للأسير أبو دياك

رام الله - دنيا الوطنبعثت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، برسالة عاجلة لعدة مؤسسات وجهات دولية حقوقية وإنسانية وقانونية حذرت فيها من خطورة الحالة الصحية للأسير المريض سامي أبو دياك، ومطالبةً إياها بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.وأوضحت الهيئة، في رسالتها التي وجهت لأكثر من 20 جهة، من بينها الرباعية الدولية، ومكتب الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، أن هناك تخوفاً حقيقياً يتهدد حياة الأسير أبو دياك وقد يفارق الحياة في أية لحظة".وقالت الهيئة: إن الأسير أبو دياك (35 عاماً) سكان سيلة الظهر قضاء جنين، والذي يرقد فيما تسمى بعيادة سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني، ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية، في استهداف واضح لحياة الأسير.وبينت الهيئة في رسالتها، أن أبو دياك معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/ 2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و30 عاماً، وكانت قد أجريت له عملية جراحية في أيلول/ سبتمبر 2015 بمستشفى (سوروكا) الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء، وتعرض لخطأ طبي بعد العملية، وتلوث كبير في مكان العملية، أدى لإصابته بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.وحملت الهيئة في رسالتها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو دياك، الذي تعرض لانتهاك طبي حقيقي، وإهمال صحي متعمد وممنهج، ما فاقم من حالته بشكل كبير ومتسارع وخطير".