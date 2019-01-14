قيادي فتحاوي: التحريض الاسرائيلي على "أبو مازن" بسبب نجاحاته الدبلوماسية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي، لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، إن التهديد والتحريض الاسرائيلي على الرئيس محمود عباس يأتي كجزء من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقيادته ومحاولة لمحاربته على نجاحاته الدبلوماسية.وأكد الجاغوب، أن ما يحدث هو تهديد واضح لمنع القيادة الفلسطينية من طرح خططها المقبلة، والتي ستعرضها في الأمم المتحدة، والمتمثلة بطلب حماية دولية للشعب الفلسطيني، وطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وتدارس طرق مواجهة صفقة القرن مضيفًا: كلها تصب بالضغط على القيادة الفلسطينية وابتزازها سياسياً، ومحاولة إسرائيلية للتنصل من استحقاقات عملية السلام من خلال اتهام الرئيس بالتحريض على العنف الذي هو سياسية إسرائيلية رسمية.إلى ذلك، قال الجاغوب: إن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، والتي دعا فيها إلى منع الرئيس الفلسطيني، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية في حال غادرها للقيام بزيارة خارجية، تمثل أعمالًا إرهابية.وأضاف: تصريحات أردان، تعبير فاضح عن عجز إسرائيل على مواجهة السياسة التي ينتهجها أبو مازن، ومعه القيادة الفلسطينية والغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني.وختم الجاغوب حديثه قائلًا: هذه أعمال وتهديدات تُعيد إلى الأذهان ما قامت به إسرائيل من حصار للرئيس الراحل ياسر عرفات، وما أدى اليه هذا الحصار من اغتيال للرئيس عرفات، مضيفا: على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما حاولت المساس بالرئيس محمود عباس.