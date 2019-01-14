الدفاع المدني يتعامل مع 28 حادث حريق وإنقاذ
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم أمس الأحد بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 28 حادثاً، منها 16 حالة إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.
وعن أبرز هذه الحوادث كانت:
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم أمس الأحد بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 28 حادثاً، منها 16 حالة إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.
وعن أبرز هذه الحوادث كانت:
- التعامل مع ثلاثة حوادث سير وتصادم مركبات في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم.
- إخلاء وإنقاذ مواطن بعد سقوط صخور عليه في بلدة الجاروشية شمال طولكرم.
- إزالة يفط ولوحات إعلانية وأشجار تساقطت في عدة مناطق.
- احتراق مخزن مجاور لمنزل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.
- احتراق مخزن يحتوي على أخشاب وكرتون في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
- احتراق غرفة الصالة بأحد المنازل في مخيم عين السلطان شمال غرب أريحا.
- احتراق المطبخ بأحد المنازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.
- معالجة تماس كهربائي تسبب في احتراق أجهزة السيرفر بأحد الشركات وسط مدينة رام الله.
- احتراق مركبة في وادي برقين غرب جنين.
- إخلاء وإنقاذ مواطن بعد سقوط صخور عليه في بلدة الجاروشية شمال طولكرم.
- إزالة يفط ولوحات إعلانية وأشجار تساقطت في عدة مناطق.
- احتراق مخزن مجاور لمنزل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.
- احتراق مخزن يحتوي على أخشاب وكرتون في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
- احتراق غرفة الصالة بأحد المنازل في مخيم عين السلطان شمال غرب أريحا.
- احتراق المطبخ بأحد المنازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.
- معالجة تماس كهربائي تسبب في احتراق أجهزة السيرفر بأحد الشركات وسط مدينة رام الله.
- احتراق مركبة في وادي برقين غرب جنين.
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