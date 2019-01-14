شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 28 حادث حريق وإنقاذ

الدفاع المدني يتعامل مع 28 حادث حريق وإنقاذ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم أمس الأحد بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 28 حادثاً، منها 16 حالة إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وعن أبرز هذه الحوادث كانت: 

- التعامل مع ثلاثة حوادث سير وتصادم مركبات في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم.

- إخلاء وإنقاذ مواطن بعد سقوط صخور عليه في بلدة الجاروشية شمال طولكرم.

- إزالة يفط ولوحات إعلانية وأشجار تساقطت في عدة مناطق.

- احتراق مخزن مجاور لمنزل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

- احتراق مخزن يحتوي على أخشاب وكرتون في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

- احتراق غرفة الصالة بأحد المنازل في مخيم عين السلطان شمال غرب أريحا.

- احتراق المطبخ بأحد المنازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

- معالجة تماس كهربائي تسبب في احتراق أجهزة السيرفر بأحد الشركات وسط مدينة رام الله.

- احتراق مركبة في وادي برقين غرب جنين.



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