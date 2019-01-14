الدفاع المدني يتعامل مع 28 حادث حريق وإنقاذ









- إخلاء وإنقاذ مواطن بعد سقوط صخور عليه في بلدة الجاروشية شمال طولكرم.



- إزالة يفط ولوحات إعلانية وأشجار تساقطت في عدة مناطق.



- احتراق مخزن مجاور لمنزل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.



- احتراق مخزن يحتوي على أخشاب وكرتون في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.



- احتراق غرفة الصالة بأحد المنازل في مخيم عين السلطان شمال غرب أريحا.



- احتراق المطبخ بأحد المنازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.



- معالجة تماس كهربائي تسبب في احتراق أجهزة السيرفر بأحد الشركات وسط مدينة رام الله.



- احتراق مركبة في وادي برقين غرب جنين.





- التعامل مع ثلاثة حوادث سير وتصادم مركبات في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم.- إخلاء وإنقاذ مواطن بعد سقوط صخور عليه في بلدة الجاروشية شمال طولكرم.- إزالة يفط ولوحات إعلانية وأشجار تساقطت في عدة مناطق.- احتراق مخزن مجاور لمنزل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.- احتراق مخزن يحتوي على أخشاب وكرتون في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.- احتراق غرفة الصالة بأحد المنازل في مخيم عين السلطان شمال غرب أريحا.- احتراق المطبخ بأحد المنازل في بلدة عنبتا شرق طولكرم.- معالجة تماس كهربائي تسبب في احتراق أجهزة السيرفر بأحد الشركات وسط مدينة رام الله.- احتراق مركبة في وادي برقين غرب جنين.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم أمس الأحد بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى صباح اليوم الاثنين، مع 28 حادثاً، منها 16 حالة إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.