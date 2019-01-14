شؤون فلسطينية

الشيوخي: حوالي 50% من المخابز والمطاعم غير ملتزمة بشروط الجودة والصحة

الشيوخي: حوالي 50% من المخابز والمطاعم غير ملتزمة بشروط الجودة والصحة
رام الله - دنيا الوطن
اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في حديثه للإذاعات المحلية، أن حوالي 50% من المخابز والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية غير ملتزمة بشروط الجودة والصحة والسلامة العامة والمواصفات والمقاييس والأوزان والأسعار وبالتعليمات الفنية الإلزامية.

وذكر أن اتحاد المستهلك يبذل جهوداً لتثبيت 3 شواكل سقف سعري لكيلو الخبز في جميع المحافظات، ومحاصرة ظاهرة التلاعب بالأوزان وبالأسعار والجودة للخبز، ولجميع السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأوضح أن المستهلك الفلسطيني في جميع المحافظات الفلسطينية يعيش ظروف اقتصادية معقدة، وأن سعر كيلو الخبز يجب ان لا يتعدى 3 شواكل في الوقت الذي يبيع بعض المخابز بـ 2.5 الى 3 شواكل الكيلو وفي نفس الوقت يقوم اصحاب المخابز بتوريد الخبز بسعر 2.2 شيكل الى 2.4شيكل للكيلو الى الجهات الرسمية والامنية الفلسطينية .

وأضاف رئيس الاتحاد أن عدداً كبيراً من المخابز يخلط مع الطحين المستورد طحين وكالة الغوث الذي يشتريه بسعر زهيد علاوة على انخفاض أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري والشهر المنصرم.

وقال: إن الاتحاد لن يقبل أن يكون السقف السعري أعلى من 3 شواكل للكيلو.

وفي نفس الإطار طالب الشيوخي جهإت الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني وضع سقف سعري لجميع منتجات المخابز والسلع الاستهلاكية عموماً وتثبيت السقف السعري بـ 3 شواكل لكيلو الخبز وألا يتجاوز السقف السعري لكعك الشاي وكعك السمسم والقرشلة عن 6 شواكل.

ودعا الى تكثيف الرقابة على المخابز والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والبضائع الاستهلاكية لضمان الزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والزامها باشهار الاسعار وبالمواصفات والمقاييس والاوزان وشروط الجودة والتعليمات الفنية الالزامية .

وأكدت الدكتورة فيحاء البحش رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس ان المواطن والمستهلك الفلسطيني يعيش بظروف اقتصادية صعبه في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتاكل الرواتب وارتفاع وتيرة التهريب لاغراق اسواقنا بالبضائع والمنتجات الاستيطانية والاسرائيلية المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.
 
وشددت البحش على ضرورة انجاح برامج وفعاليات مقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات وافشال شبكة محلات واسواق المستوطن المجرم رامي ليفي المقامة فوق ارضنا الفلسطينية المحتلة.

وأشارت رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس الى ضرورة وجود وفرة في الاسواق من جميع السلع والبضائع والى ضرورة تحقيق العدالة في الاسعار والاوزان للخبز ولجميع السلع وخصوصا السلع الاساسية والاستهلاكية التي لا يستغني عنها الفقير ولا الغني.

وفي نفس الإطار أوضحت البحش ان حملة بدنا نعيش التي انطلقت في الضفة الغربية جاءت للرد على تغول بعض اصحاب المخابز والمحلات التجارية والسوبر ماركت الذين يتلاعبون بالاسعار والأوزان والمواصفات الفلسطينية وان الحملة سوف تستمر من أجل تحقيق العادلة في السعر والجودة والاوزان والمواصفات لجميع السلع الاستهلاكية والاساسية وعلى راسها الخبز.

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