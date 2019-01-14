انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في غزة وارتفاعه بالضفة عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.19% خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017، مدفوعاً بالانخفاض بمقدار 1.34% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.04% في القدس J1*، وبنسبة 0.41% في الضفة الغربية**.
السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 يعود لانخفاض أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.25%، وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 1.29%، وأسعار خدمات التعليم بمقدار 1.07%.
كما انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 4.71%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.04%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 6.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.93%.
سجلت مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 14% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.35%.
كما ارتفعت أيضاً أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 5.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.78%.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة انخفاضاً حادا ً مقداره 1.34% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 5.06%، إذ انخفضت أسعار السجائر المستوردة بمقدار 5.18%، كما انخفضت أسعار خدمات التعليم بمقدار 3.53%، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 3.47%، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 14.44%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.50%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.75%، وأسعار الدواجن الطازجة 1.46%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.27%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً مقداره 2.45%.
في المقابل سجلت أسعار مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.71%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 1.60%، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.54%، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.71%.
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2.56%، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.34%، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 1.71%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 5.28%.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.19% خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017، مدفوعاً بالانخفاض بمقدار 1.34% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.04% في القدس J1*، وبنسبة 0.41% في الضفة الغربية**.
السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 يعود لانخفاض أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.25%، وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 1.29%، وأسعار خدمات التعليم بمقدار 1.07%.
كما انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 4.71%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.04%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 6.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.93%.
سجلت مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 14% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.35%.
كما ارتفعت أيضاً أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 5.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.78%.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة انخفاضاً حادا ً مقداره 1.34% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 5.06%، إذ انخفضت أسعار السجائر المستوردة بمقدار 5.18%، كما انخفضت أسعار خدمات التعليم بمقدار 3.53%، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 3.47%، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 14.44%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.50%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.75%، وأسعار الدواجن الطازجة 1.46%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.27%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً مقداره 2.45%.
في المقابل سجلت أسعار مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.71%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 1.60%، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.54%، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.71%.
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2.56%، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.34%، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 1.71%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 5.28%.
كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.93%، حيث ارتفعت أسعار كل من الخضروات المجففة بنسبة 21.57%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.25%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.27%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.21%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 7.18%، وأسعار الأرز بمقدار 6.77%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 6.43%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.63%.
في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.73%، وأسعار الخدمات الطبية بمقدار 2.43%.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.98%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 6.20%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.87%، إذ ارتفعت أسعار كل من البيض الطازج بنسبة 10.59%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.99%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4.29%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.01%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.75%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.43%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.79%.
كما سجلت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفعت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.62%، وأسعار الغاز بنسبة 4.96%.
في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.81% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
الجدول التالي يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للسنوات:
2004 – 2018
الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية لأشهر العام 2018:
في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.73%، وأسعار الخدمات الطبية بمقدار 2.43%.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.98%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 6.20%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.87%، إذ ارتفعت أسعار كل من البيض الطازج بنسبة 10.59%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.99%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4.29%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.01%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.75%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.43%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.79%.
كما سجلت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفعت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.62%، وأسعار الغاز بنسبة 4.96%.
في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.81% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
الجدول التالي يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للسنوات:
2004 – 2018
|السنة
|نسب التغّير
|فلسطين
|الضفة الغربية**
|قطاع غزة
|القدس J1*
|2004
|+ 3.00
|+ 2.89
|+ 3.18
|+ 4.42
|2005
|+ 4.11
|+ 4.00
|+ 2.45
|+ 5.10
|2006
|+ 3.84
|+ 5.02
|+ 4.64
|+ 1.77
|2007
|+ 1.86
|+ 0.75
|+ 1.56
|+ 3.10
|2008
|+ 9.89
|+ 9.81
|+ 13.98
|+ 7.12
|2009
|+ 2.75
|+ 0.57
|+ 4.42
|+ 3.54
|2010
|+ 3.75
|+ 4.24
|+ 1.72
|+ 5.25
|2011
|+ 2.88
|+ 3.54
|+ 0.57
|+ 4.13
|2012
|+ 2.78
|+ 4.08
|+ 0.48
|+ 3.23
|2013
|+ 1.72
|+ 3.10
|- 0.76
|+ 1.81
|2014
|+ 1.73
|+ 1.20
|+ 2.85
|+ 3.84
|2015
|+ 1.43
|+ 1.29
|+ 1.77
|+ 0.33
|2016
|- 0.22
|- 0.08
|- 0.84
|- 0.96
|2017
|+ 0.21
|- 0.01
|+ 0.11
|+ 2.18
|2018
|- 0.19
|+0.41
|1.34 -
|+ 1.04
|التراكمي
|+ 47.18
|+ 48.92
|+ 39.80
|+ 56.72
الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية لأشهر العام 2018:
|الشهر
|نسب التّغير
|فلسطين
|الضفة الغربية**
|قطاع غزة
|القدس J1*
|كانون ثاني
|- 0.13
|+ 0.16
|+ 0.37
|- 0.27
|شباط
|- 0.05
|+ 0.06
|- 0.27
|- 0.22
|آذار
|- 0.12
|- 0.09
|- 0.51
|- 0.09
|نيسان
|+ 0.32
|+ 0.57
|- 0.31
|+ 0.70
|أيار
|- 0.41
|+ 0.22
|- 0.94
|+ 0.31
|حزيران
|+ 0.93
|+ 0.98
|+ 0.52
|+ 0.54
|تموز
|+ 0.04
|+ 0.02
|+ 0.45
|+ 0.16
|آب
|- 0.02
|- 0.32
|- 0.67
|+ 0.21
|أيلول
|- 0.07
|- 0.09
|+ 0.78
|+ 0.10
|تشرين أول
|+ 0.37
|+ 0.17
|+ 0.39
|+ 0.25
|تشرين ثاني
|- 0.36
|- 0.42
|- 0.43
|- 0.06
|كانون أول
|- 0.18
|+ 0.01
|- 0.33
|+ 0.04
|2018 مقارنة مع 2017
|- 0.19
|+0.41
|1.34 -
|+ 1.04
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