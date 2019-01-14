شؤون فلسطينية

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في غزة وارتفاعه بالضفة عام 2018

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في غزة وارتفاعه بالضفة عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.19% خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017، مدفوعاً بالانخفاض بمقدار 1.34% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.04% في القدس J1*، وبنسبة 0.41% في الضفة الغربية**.

السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 يعود لانخفاض أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.25%، وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 1.29%، وأسعار خدمات التعليم بمقدار 1.07%.

كما انخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 4.71%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.04%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 6.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.93%.

سجلت مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 14% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.35%.

 كما ارتفعت أيضاً أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، حيث ارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 5.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.78%.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة انخفاضاً حادا ً مقداره 1.34% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 5.06%، إذ انخفضت أسعار السجائر المستوردة بمقدار 5.18%، كما انخفضت أسعار خدمات التعليم بمقدار 3.53%، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 3.47%، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 14.44%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.50%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.75%، وأسعار الدواجن الطازجة 1.46%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.27%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً  مقداره 2.45%.

في المقابل سجلت أسعار مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.71%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 1.60%، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.54%، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.71%.

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2.56%، حيث ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 5.34%، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 1.71%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 5.28%.

 كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.93%، حيث ارتفعت أسعار كل من الخضروات المجففة بنسبة 21.57%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.25%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.27%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.21%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 7.18%، وأسعار الأرز بمقدار 6.77%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 6.43%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.63%.
في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.73%، وأسعار الخدمات الطبية بمقدار 2.43%.

وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.98%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 6.20%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.87%، إذ ارتفعت أسعار كل من البيض الطازج بنسبة 10.59%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.99%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4.29%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.01%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.75%،  على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.43%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.79%.

كما سجلت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفعت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.62%، وأسعار الغاز بنسبة 4.96%.

في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة  الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.81% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.

الجدول التالي يوضح نسب التغّير السنوية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للسنوات:

 2004 – 2018

السنة نسب التغّير
فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1*
2004 + 3.00 + 2.89 + 3.18 + 4.42
2005 + 4.11 + 4.00 + 2.45 + 5.10
2006 + 3.84 + 5.02 + 4.64 + 1.77
2007 + 1.86 + 0.75 + 1.56 + 3.10
2008 + 9.89 + 9.81 + 13.98 + 7.12
2009 + 2.75 + 0.57 + 4.42 + 3.54
2010 + 3.75 + 4.24 + 1.72 + 5.25
2011 + 2.88 + 3.54 + 0.57 + 4.13
2012 + 2.78 + 4.08 + 0.48 + 3.23
2013 + 1.72 + 3.10 - 0.76 + 1.81
2014 + 1.73 + 1.20 + 2.85 + 3.84
2015 + 1.43 + 1.29 + 1.77 + 0.33
2016 - 0.22 - 0.08 - 0.84 - 0.96
2017 + 0.21 - 0.01 + 0.11 + 2.18
2018 - 0.19 +0.41 1.34 - + 1.04
التراكمي + 47.18 + 48.92 + 39.80 + 56.72


الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية لأشهر العام 2018:

الشهر نسب التّغير
فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1*
كانون ثاني - 0.13 + 0.16 + 0.37 - 0.27
شباط - 0.05 + 0.06 - 0.27 - 0.22
آذار - 0.12 - 0.09 - 0.51 - 0.09
نيسان + 0.32 + 0.57 - 0.31 + 0.70
أيار - 0.41 + 0.22 - 0.94 + 0.31
حزيران + 0.93 + 0.98 + 0.52 + 0.54
تموز + 0.04 + 0.02 + 0.45 + 0.16
آب - 0.02 - 0.32 - 0.67 + 0.21
أيلول - 0.07 - 0.09 + 0.78 + 0.10
تشرين أول + 0.37 + 0.17 + 0.39 + 0.25
تشرين ثاني - 0.36 - 0.42 - 0.43 - 0.06
كانون أول - 0.18 + 0.01 - 0.33 + 0.04
2018 مقارنة مع 2017 - 0.19 +0.41 1.34 - + 1.04

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