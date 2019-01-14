هيئة الأسرى: المعتقل الجريح سفيان سكافي بحالة صحية صعبة

رام الله - دنيا الوطنحذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، صباح اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي للمعتقل سفيان محمد السكافي (35 عاماً) من مدينة الخليل، والقابع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تصيدك".ولفت عجوة إلى أن الأسير سكافي، يقبع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير بحالة صحية صعبة ومقلقة، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل يومين برصاص الاحتلال.وأوضحت الهيئة، أن المعتقل سكافي كان قد أصيب يوم الجمعة الماضي 11/1/2019، برصاص جيش الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق (جعبرة) الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة (كريات أربع) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.وبينت الهيئة، أن الأسير يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، ويعيل عائلة مكونة من 6 أفراد.وأضافت الهيئة، أنه من المقرر أن تُعقد للمصاب سكافي جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في (عوفر) اليوم الاثنين، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره؛ نظراً لوضعه الصحي الصعب.