رويترز: البيت الأبيض طلب من البنتاجون وضع خيارات لضرب إيران





ولم تعلق وزارة الخارجية على التقرير، لكن البنتاجون ذكر أنه يزود الرئيس بخيارات بشأن مجموعة من التهديدات.



وقال جاريت ماركيز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: إن المجلس يفعل المثل، مضيفاً أنه سيواصل دراسة "المجموعة الكاملة من الخيارات" بعد الهجمات.

جاء ذلك، بعد قيام مجموعة من المتشددين المتحالفين مع إيران، بإطلاق قذائف مورتر على منطقة ببغداد، تقع بها السفارة الأمريكية.وأضاف المصدر: أن البنتاجون، أعدّ خيارات رداً على هذا الطلب الذي أوردته في البداية صحيفة (وول ستريت جورنال) وصدر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة جون بولتون.وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن الطلب أثار قلقاً عميقا بين مسؤولي البنتاجون ووزارة الخارجية، وفق ما نقلت رويترز.وقالت الصحيفة أيضاً: إنه لم يتضح ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران، قدمت أيضاً إلى البيت الأبيض، أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بها، مضيفة أن قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعاً بحادث وقع في أيلول/ سبتمبر، وشهد إطلاق ثلاث قذائف مورتر على المنطقة الدبلوماسية في بغداد.