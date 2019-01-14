بومبيو: الخلاف بين قطر وجيرانها "يُهدد الوحدة الإقليمية المطلوبة" لمواجهة إيران





وقال صحفيون مسافرون مع بومبيو: إن الوزير الأمريكي، اجتمع مع الجبير والأمير خالد لمدة ساعة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إنهم ناقشوا التوترات مع إيران، والصراعات في سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، وقضية خاشقجي.



وأضافت أن "وزير الخارجية شدد على أهمية مواصلة السعودية تحقيقها في مقتل جمال خاشقجي، من أجل التأكد من الحقائق، وتقييم المعلومات، ومحاسبة المسؤولين".



وكان بومبيو قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة: "عندما يكون لدينا تحد مشترك، لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة".



وتابع: "لا تسمح لك (النزاعات) أبداً باتخاذ رد قوي على الخصوم المشتركين أو التحديات المشتركة".



وأضاف بومبيو وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "نأمل في أن تزيد وحدة مجلس التعاون الخليجي في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة"، مضيفاً أن وحدة الخليج ضرورية من أجل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي المزمع، الذي سيضم أيضاً الأردن ومصر.



وكان وزير الخارجية في وقت لاحق قال للصحفيين: إنه تحدث عن الخلاف مع مسؤولين في البحرين ومصر والإمارات، مضيفا: "ليس من الواضح على الاطلاق، أن الخلاف أقرب إلى الحل اليوم مما كان عليه أمس، ويؤسفني ذلك".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الخلاف الخليجي بين قطر وجيرانها، "يهدد الوحدة الإقليمية المطلوبة" لمواجهة إيران.ووصل بومبيو إلى السعودية، ضمن جولته الشرق أوسطية، قادماً من قطر، والتي تستغرق ثمانية أيام.