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مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، المفكر الإسلامي سيد قطب، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، مؤكدًا أن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، لديهم ذوق أدبي أكثر من قطب.

وظهر آل الشيخ، خلال مناقشته رسالة أحد طلبة الماجستير، رافضاً من الأخير ثناءه على الددو، قائلًا إنه لا يستحق لقب "شيخ"، والأفضل القول عنه "شخ"، وفق مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند إبداء الباحث إعجابه بسيد قطب، وذوقه الأدبي، واصفا إياه بـ"الأستاذ"، عبر عبد اللطيف آل الشيخ عن غضبه، قائلاً إن الأخير هو "إرهابي كبير".

وقال آل الشيخ إن "عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش"، لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب.

وكان آل الشيخ أثار جدلاً واسعاً منذ تعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية، منتصف العام الماضي، لا سيما حينما توعد أئمة وخطباء بفصلهم من عملهم، وملاحقتهم، متهماً إياهم بالتحريض على إثارة الفتن.

 


 

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