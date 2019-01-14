عربي

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها
لاجئة سورية في مخيم الركبان
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم الركبان على حرق نفسها و أطفالها الثلاثة في حادث مرعب حصل حسب التقارير الأولوية بسبب عدم تمكنها من تأمين الطعام لعائلتها منذ عدة أيام.

وقال الناطق باسم الإدارة المدنية في المخيم، خالد العلي، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ."، اليوم الأحد، إن "سيدة أقدمت أمس السبت على حرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام، وقام جيرانها بإخماد الحريق وإخراج السيدة وأطفالها من داخل الخيمة التي احترقت بالكامل، وتم نقلها وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات المملكة الأردنية".

وأكد العلي أن السيدة، التي اسمها سندس فتح الله وهي في 28 عاما.

وأكد العلي: "يعاني أهالي المخيم الذين يزيد عددهم على 40 ألف شخص من البرد الشديد بسبب عدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها للتدفئة، ولعدم قدرتهم على شراء المواد النفطية حيث يتراوح سعر لتر المازوت (السولار) الذي يصلهم عبر مناطق سيطرة القوات الحكومية بسعر يتراوح بين 500 و700 ليرة سورية ما يعادل من 1 إلى 1.5 دولار، بينما يبلغ سعره الأصلي أقل من نصف دولار للتر".

وأشار الناطق باسم الإدارة المدنية في المخيم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات عدة أضعاف عن سعرها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وسط غياب كامل للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات لسكان الركبان.

وحملت "هيئة العلاقات العامة والسياسية بمخيم الركبان" المسؤولية عما جرى للسيدة المنظمات الدولية والإنسانية "بسبب تقاعسها عن القيام بواجبها الإنساني".


ويقع مخيم الركبان، في جنوبي شرق سوريا قرب الحدود السورية الأردنية على بعد حوالي 13 كيلومترا عن قاعدة التنف الأمريكية إضافة إلى عدد من فصائل المعارضة المسلحة.

وتوفي خلال العام الماضي أكثر من 20 شخصا بسبب عدم توفر الخدمات الطبية وعدم تمكنهم من الخروج من المخيم والتوجه الى المستشفيات سواء داخل الأراضي السورية أو إلى الأردن.

أخبار ذات صلة

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

الوزير الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

الصحة بغزة: أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية

الصحة بغزة: أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الإبراهيمي

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الإبراهيمي

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

هيئة الأسرى تُوضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل (الدامون)

هيئة الأسرى تُوضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل (الدامون)

الهباش: توافق مُريب بين إسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

الهباش: توافق مُريب بين إسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

منوعات

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: &#34;ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة&#34;

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: "ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة"

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

&#34;أجمل شيء في حياته&#34;.. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

"أجمل شيء في حياته".. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. &#34;مغرومة&#34; وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. "مغرومة" وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

&#34;كايني ويست&#34; يُحقّق أكبر أحلام زوجته &#34;كيم كارداشيان&#34;

"كايني ويست" يُحقّق أكبر أحلام زوجته "كيم كارداشيان"

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

عربي

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم