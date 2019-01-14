كندا تفتح أبوابها لمليون مهاجر

رام الله - دنيا الوطنبعد استقبالها أكثر من 286 ألف مهاجر خلال 2017، زفت كندا النبأ السعيد، بشأن خطتها المستقبلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.ووفق موقع (يو إس نيوز) الأميركي، فقد قال: إن كندا ستفتح أبوابها لمليون مهاجر جديد ما بين 2019 و2021.وقال وزير الهجرة الكندي أحمد حسين "قدم المهاجرون خدمات كبيرة لكندا.. نجاحنا في المستقبل، يعتمد عليهم وعلى الاستمرار في استقبالهم.. نعمل جاهدين على الترحيب بهم بشكل جيد وضمان اندماجهم في مجتمعنا".وكشف التقرير السنوي للهجرة، الذي جرى تقديمه للبرلمان، أن البلاد على استعداد لاستقبال 330 ألف مهاجر جديد في 2019، و341 ألف في 2020، بالإضافة إلى 350 ألف في 2021.وتخطط السلطات الكندية لاستقبال "العاملين الموهوبين الذين يتميزون بمهارات وخبرات يحتاجها اقتصاد البلاد، إلى جانب اللاجئين الذين يتطلعون لبدء حياة جديدة"، وفق ما ذكر التقرير نفسه.وتابع التقرير "شكلت الهجرة 80 في المئة من النمو السكاني الكندي بين عامي 2017 و2018.. يوجد مهاجر واحد على الأقل من بين كل 5 كنديين".وذكرت مواقع محلية، أن الوافدين الجدد إلى كندا، سيرفع عدد سكان البلاد بنسبة تقترب من واحد في المئة، مشيرة إلى أنهم سيسدون معظم النقص الحاصل في سوق العمل المحلي.