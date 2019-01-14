عربي

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي استقطبت اهتماماً عالمياً، بعدما هربت من بلادها إلى تايلاند، تغريدة فور وصولها إلى كندا التي منحتها حق اللجوء والإقامة في أراضيها.

وشكرت رهف، في تغريدتها، الصحفي والكاتب الكندي ومؤسس الكونغرس الإسلامي الكندي، طارق عبد الفتاح، على السترة وباقة الزهور التي أرسلها لها فور وصولها إلى كندا قائلة: "هذا ما تلقيت من طارق عبد الفتاح، شكراً".

ووصلت رهف، إلى تورونتو، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد، بعد هروبها من أسرتها عبر تايلاند.

وقال موقع (غلوب أند ميل) الكندي: إن "القنون 18 عاماً، عبرت صالة الوصول الدولية بمطار بيرسون بتورونتو، ترافقها وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، والتي وصفتها بأنها كندية جديدة، تتسم بالشجاعة".

وظهرت القنون مرتدية سترة رياضية تحمل اسم كندا، وقبعة تحمل شعار مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، والتي تفاوضت لدى أستراليا، ثم كندا لمنحها حق اللجوء.

أخبار ذات صلة

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

سوريا: نُرحب بقرار بعض الدول فتح سفاراتها بدمشق لكن لن نستجدي أحدًا

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

الوزير الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

الصحة بغزة: أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية

الصحة بغزة: أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الإبراهيمي

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الإبراهيمي

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

هيئة الأسرى تُوضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل (الدامون)

هيئة الأسرى تُوضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل (الدامون)

الهباش: توافق مُريب بين إسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

الهباش: توافق مُريب بين إسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

منوعات

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: &#34;ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة&#34;

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: "ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة"

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

&#34;أجمل شيء في حياته&#34;.. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

"أجمل شيء في حياته".. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. &#34;مغرومة&#34; وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. "مغرومة" وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

&#34;كايني ويست&#34; يُحقّق أكبر أحلام زوجته &#34;كيم كارداشيان&#34;

"كايني ويست" يُحقّق أكبر أحلام زوجته "كيم كارداشيان"

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

عربي

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

فرنسا: صفقة القرن مجرد إعلانات ونعمل على الوصول لحل الدولتين

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم