بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟

رام الله - دنيا الوطننشرت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي استقطبت اهتماماً عالمياً، بعدما هربت من بلادها إلى تايلاند، تغريدة فور وصولها إلى كندا التي منحتها حق اللجوء والإقامة في أراضيها.وشكرت رهف، في تغريدتها، الصحفي والكاتب الكندي ومؤسس الكونغرس الإسلامي الكندي، طارق عبد الفتاح، على السترة وباقة الزهور التي أرسلها لها فور وصولها إلى كندا قائلة: "هذا ما تلقيت من طارق عبد الفتاح، شكراً".ووصلت رهف، إلى تورونتو، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد، بعد هروبها من أسرتها عبر تايلاند.وقال موقع (غلوب أند ميل) الكندي: إن "القنون 18 عاماً، عبرت صالة الوصول الدولية بمطار بيرسون بتورونتو، ترافقها وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، والتي وصفتها بأنها كندية جديدة، تتسم بالشجاعة".وظهرت القنون مرتدية سترة رياضية تحمل اسم كندا، وقبعة تحمل شعار مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، والتي تفاوضت لدى أستراليا، ثم كندا لمنحها حق اللجوء.