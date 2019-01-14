ترامب يُهدد: سندمر اقتصاد تركيا إذا هاجمت الأكراد بسوريا

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تركيا من كارثة اقتصادية، إذا شنت هجوماً ضد الأكراد، بعد الانسحاب الأميركي المرتقب من سوريا، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في (تويتر): إن الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، سيحدث أثناء القضاء على ما تبقى من تنظيم الدولة، بكل قوة، ومن عدة اتجاهات.وأضاف، "سنهاجم التنظيم من قواعدنا المجاورة، سندمر تركيا اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد.. وسننشئ منطقة آمنة مساحتها 20 ميلاً"، وقال: "بالمثل.. لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا".تابع في تغريدة أخرى: "كانت روسيا وإيران والنظام السوري أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير التنظيم في سوريا، وهم أعداؤنا الطبيعيون. نحن استفدنا أيضاً من الوجود هناك، ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن، ووقف هذه الحرب اللانهائية".وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في رد على تغريدة لترامب، إن مساواة الأكراد السوريين بالمسلحين الأكراد "خطأ فادح".وأضاف كالين في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في (تويتر)، "دونالد ترامب.. لا يمكن أن يكون (الإرهابيون) شركاءك وحلفاءك"، مطالباً الولايات المتحدة بـ"احترام شراكتنا الاستراتيجية".