الوزير الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، بتفقد سير العمل في مشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.وشكر الوزير الحساينة، دولة الكويت الشقيقة، وسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية، مثمناً جهود الصندوق الكويتي للتنمية في هذا المشروع المهم.واطلع الوزير الحساينة، على تقدم العمل في مشروع المستشفى، واستمع لشرح عن المراحل التالية في المشروع.وشدد الوزير الحساينة، على أهمية هذا المشروع، الذي يخفف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويدعم تطوير والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.