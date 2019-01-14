الرئيس عباس يصل إلى نيويورك لتسلّم رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين



ويرافق الرئيس عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور.



رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، إلى نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، لتسلّم رئاسة مجموعة الـ (77+ الصين) خلال حفل مقرر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الثلاثاء.ومن المقرر، أن يلقي الرئيس خلال الحفل كلمة يعبر فيها عن تقدير شعبنا لانتخاب دولة فلسطين رئيساً لهذه المجموعة، التي تمثل 134 دولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).