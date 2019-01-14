شاهد: تحطم طائرة إيرانية ومقتل جميع ركابها

رام الله - دنيا الوطنتحطمت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" في منطقة سكنية بضواحي طهران، صباح اليوم الاثنين، وقتل جميع أفراد طاقمها العشرة.وتتبع الطائرة لشركة كازاخستانية، وقد سقطت في منطقة سكنية "زيبا دشت" قرب "مطار فتح" في مدينة كرج غرب طهران، وفق قناة (روسيا اليوم).وقال الناطق باسم مؤسسة الطيران الإيرانية: الطائرة سقطت أثناء هبوطها في مطار فتح، مشيرًا إلى أن الطائرة، خرجت عن المدرج أثناء هبوطها، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.بدوره، قال رئيس منظمة الطوارئ، إنه تم إرسال مروحية، وست فرق إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.