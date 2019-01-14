الصحة بغزة: أزمة الوقود الحادة دخلت مرحلة العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين: إن أزمة الوقود الحادة، دخلت مرحلة العد التنازلي، لتوقف الخدمات الصحية في قطاع غزة، دون أية استجابات من الجهات المعنية لتطويقها حتى اللحظة.وحذرت الوزارة أمس على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من توقف بعض المرافق والخدمات الصحية خلال أيام معدودة، جراء أزمة الوقود الحادة التي تعصف بها.