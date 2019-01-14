شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: استمرار الأجواء الباردة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائمأ جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار، خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائج.

الثلاثاء 15-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل المتأخر لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

الأربعاء 16-1-2019: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، واعتباراً من ساعات المساء، يحتمل سقوط زخات من الثلج فوق بعض المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ ساعة والبحر مائج.

الخميس 17-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس11-610-511-5بيت لحم11-610-511-5
رام الله والبيرة10-59-410-4طولكرم15-913-915-9
نابلس13-712-613-6قلقيلية15-913-915-9
جنين16-814-816-8سلفيت11-610-511-5
طوباس16-814-816-8روابي13-712-613-6
الخليل10-59-410-4غزه17-1015-1017-10
أريحا21-1020-1021-10خانيونس17-1015-1017-10
الأغوار الشمالية19-818-819-8رفح15-913-915-9

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