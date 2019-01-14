شؤون فلسطينية

استشهاد فتى متأثرًا بجراح أصيب بها الجمعة الماضي شرقي القطاع

استشهاد فتى متأثرًا بجراح أصيب بها الجمعة الماضي شرقي القطاع
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الاثنين، استشهاد الفتى عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة (14 عامًا)، متأثراً بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضي شرقي جباليا، شمال قطاع غزة.

وكانت الوزارة، أفادت، أمس، أن الشاب أنور قديح، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، وكسر الحصار شرقي خانيونس، قبل عدة أسابيع.

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