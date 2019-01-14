رسالة مُشفرة خطيرة من "تنظيم الدولة" لدوقة كامبريدج وابنها









رام الله - دنيا الوطنقامت مجموعة من عناصر (تنظيم الدولة)، أمس الأحد، بإرسال رسالة مشفرة عن طريق تطبيق (تيلغرام) لدوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.وتضمنت الرسالة تهديداً مباشراً للدوقة، بالعبث بطعامها الذي تشتريه من (السوبرماركت)، وفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.وبحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية، نشر عناصر التنظيم صورة للدوقة، وهي تتسوق وعلامة (إكس) حمراء على عربة تسوقها، وأرفقت بتعليق، جاء فيه: "نعرف ما تأكله، سنعمل على تسميمه".لكن لم تكن كيت الوحيدة المستهدفة، بل طال التهديد أيضاً ابنها الأمير جورج، لذلك أخذت التهديدات على محمل الجد، حيث يعتقد عملاء المخابرات، أن التهديدات ضد كيت، ترتبط برسائل أرسلها حسين رشيد في فترة سابقة.وحكم على حسين رشيد بالسجن مدى الحياة في (سجن مانشستر سترينجوايز)، لتحريضه أنصار (تنظيم الدولة) على مهاجمة الأمير جورج عبر مجموعة خاصة، أنشأها على موقع التواصل الاجتماعي (تيلغرام)، حيث نشر صورة للأمير الصغير ومدرسته وعناصر (تنظيم الدولة) لتوضيح خطته لقتله.يذكر، أن فكرة رشيد، كانت بتسميم البوظة التي سيتناولها الأمير.