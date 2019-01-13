دولي

عاصفة ثلجية قوية تضرب شرق أميركا

عاصفة ثلجية قوية تضرب شرق أميركا
رام الله - دنيا الوطن
زحفت عاصفة شتوية قوية نحو شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات الوسط، الأحد، بعدما أسقطت ثلوجا على أجزاء من الغرب الأوسط تجاوز سمكها 30 سنتيمترا، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة، السبت.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة، بدءا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي، وفق ما نقلت (رويترز).

وإلى جانب ذلك، هناك تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أميركية، فضلا عن واشنطن العاصمة، مما يعني تأثر ملايين الأميركيين بها.

وقالت السلطات إن 4 أشخاص في ولاية ميزوري، و3 في ولاية كانساس لقوا حتفهم في حوادث سير.

وأعلن حاكم فرجينيا، رالف نورذام، حالة الطوارئ السبت، تحسبا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن وسط وشمال فرجينيا قد تشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترا.

وكان من المتوقع أيضا سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترا، مما أدى لإلغاء ما يزيد عن 100 رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريغان الوطني صباح الأحد.

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