ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الابراهيمي



وقال ادعيس بآن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها خاصة في ظل تصاعدها غير المسبوق، مضيفاً بآن الجرأة على المس بالمقدسات والرموز الدينية الاسلامية والمسيحية لهو دليل واضح على مقدار الاستهتار بمقدساتنا ورموزنا وقيمنا الدينية، الأمر الذي لن يسكت عليه شعبنا الفلسطيني المظلوم.



وطالب ادعيس المجتمع الدولي بضرورة العمل على وضع حد حاسم لهذا الاستهتار بمقدساتنا ومنع المستوطنين الطين يمارسون هذا الاستهتار تحت شمع وبصر وحماية دولة الاحتلال وقواها الامنية.

رام الله - دنيا الوطناستنكر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء على حديقة المسجد الابراهيمي من قبل سوائب المستوطنين اليوم الأحد.