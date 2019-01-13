الهباش: توافق مريب بين اسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية، ان هناك توافقاً مريباً وخطيراً بينتصريحات قادة دولة الإحتلال وقادة حركة حماس في مهاجمة الرئيس محمود عباس، فالأولى تناقش في الكابينيت الوزاري التابع لحكومة الإحتلال طرق التخلص منه كما فعلوا مع الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات والثانية تراسل برلمانات الدولبادعاء نزع الأهلية القانونية عنه، وفق قوله.وأضاف الهباش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، ان كلا من اسرائيل وحماس تحرضان على الرئيس عباس وتصران على فصل قطاع غزة عن الجسد الفلسطيني والطرفان يعملان ع تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية والقيادةالفلسطينية، وهو ما تؤكده الأحداث الجارية والتصريحات المتتالية من الطرفين، على حد تعبيره.وأكد قاضي القضاة ان هذا التوافق في التصريحات والهجوم على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ليس صدفة، فكل من اسرائيل وحماس يحرضون على الرئيس ليل نهار ويطعنون في شرعيته ويريدون اغتياله، مضيفاً أن الرئيس عباس في طريقهالى نيويورك ليتسلم رئاسة مجموعة الـ ( 77 ) والصين ما افقد "حزب الشيطان"، كما وصفهم، أعصابه أمام هذا الإنجاز التاريحي الديبلوماسي الفلسطيني والذي انتجته رؤية السيد الرئيس لحل الصراع واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة .