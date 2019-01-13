شؤون فلسطينية

القواسمي للقسام: توبة العملاء يجب أن تكون قناعة وليس مقابل الدولار

القواسمي للقسام: توبة العملاء يجب أن تكون قناعة وليس مقابل الدولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن توبة العملاء والعمل الوطني يجب أن تكون قناعة وعودة للدين والخالق والوطن وليس مقابل الدولار، موجهاً كلامه لكتائب القسام. 

وكان الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، قد أعلن مساء السبت، عن تفاصيل جديدة عن عملية حد السيف، معلناً أن التوبة قائمة، وأي عميل يقدم معلومات للمقاومة حول القوات الصهيونية الخاصة فإن المقاومة ستعفو عنه وتقدم له مكافأة بمبلغ مليون دولار".

وأضاف القواسمي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك رصدته "دنيا الوطن" من خان وطنه لا يؤتمن، ومن خان وطنه ولو مرة واحدة يبقى طوال العمر ضعيفا مزعزع العزيمه عديم الوجدان، فلا أحقر ولا أفجر ممن يخون وطنه ودينه وشعبه".

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