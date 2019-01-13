الوزير عساف يزور مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق



كما ووضع السفير عبد الهادي الوزير بصورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وآخر تطورات إعادة الإعمار والبنية التحتية لمخيم اليرموك واستعداد الحكومة السورية التعاون مع دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الصدد.



وأيضاً ناقش الطرفان الاستعدادات الجارية لافتتاح المقر الدائم لتلفزيون فلسطين في العاصمة السورية دمشق والدور الذي سوف يقوم به للتواصل بين الوطن وكل الشتات الفلسطيني.



كما أكد الوزير عساف بأن افتتاح مكتب تلفزيون فلسطين في دمشق له أهمية كبيرة ويشكل إضافة حقيقية لشاشة تلفزيون فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنزار الوزير احمد عساف المشرف العام للاعلام الرسمي والوفد المرافق له اليوم الأحد مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.حيث استقبله السفير انور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي بداية اللقاء بحث الطرفان آخر تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية وسياسة العربدة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا والضغوطات التي تواجهها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للقبول بما يسمى صفقة القرن .