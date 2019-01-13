شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" يقرر معاملة طلبة الجولان السوريين معاملة الفلسطينيين في الجامعات المحلية

"التعليم العالي" يقرر معاملة طلبة الجولان السوريين معاملة الفلسطينيين في الجامعات المحلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قرّر مجلس التعليم العالي الجديد خلال اجتماعه الأول، اليوم، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم معاملة طلبة الجولان السوريين الذين لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم في الجامعات السورية؛ معاملة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الفلسطينية، وذلك التزاماً بتوجيهات الرئيس محمود عباس.

ووافق المجلس على السماح للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" والحاصلين على منح السيد الرئيس ومجلس الوزراء؛ التسجيل في الجامعات، على أن تقوم "التربية" لاحقاً ومن خلال وزارة المالية بدفع مستحقات رسومهم الدراسية للجامعات مباشرةً.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي للتسهيل على هؤلاء الطلبة وتأمين سلاسة التحاقهم بالجامعات التي سجلوا فيها في الموعد المحدد، مؤكداً التزامه وحرصه التام على مصالح الطلبة عموماً.

وناقش المجلس موضوع معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً على ضرورة المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته، وبما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما ناقش المجلس عموماً آليات عمله للمرحلة المقبلة للارتقاء
بالتعليم العالي الفلسطيني.

كما ناقش المجلس موضوع تقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وقرر تشكيل لجنة لإعداد البيانات المتعلقة بالتخصصات المختلفة لمناقشة الموضوع باستفاضة أكبر.

يُشار إلى أن مجلس التعليم العالي الجديد، والذي تم تشكيله وفقاً لقانون التعليم العالي الجديد؛ يضم في عضويته ممثلين عن الكل الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل والشتات، بما يشمل ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والجامعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أخبار ذات صلة

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الابراهيمي

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الابراهيمي

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

هيئة الاسرى توضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل &#34;الدامون&#34;

هيئة الاسرى توضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل "الدامون"

الهباش: توافق مريب بين اسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

الهباش: توافق مريب بين اسرائيل وحماس في الهجوم على الرئيس عباس

القواسمي للقسام: توبة العملاء يجب أن تكون قناعة وليس مقابل الدولار

القواسمي للقسام: توبة العملاء يجب أن تكون قناعة وليس مقابل الدولار

الوزير عساف يزور مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق

الوزير عساف يزور مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق

اتحاد الكتّاب: اقتحام رام الله من قبل قوات الإحتلال عمل همجي وغير مبرر

اتحاد الكتّاب: اقتحام رام الله من قبل قوات الإحتلال عمل همجي وغير مبرر

&#34;الأسرى&#34; و&#34;العدل&#34; تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الاسرى ومواجهة القوانين الإسرائيلية

"الأسرى" و"العدل" تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الاسرى ومواجهة القوانين الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الابراهيمي

ادعيس يستنكر اعتداء المستوطنين على حديقة الحرم الابراهيمي

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

جمعيات المستهلك تدعو لحلول خلاقة وترفض رفع أسعار الكهرباء

هيئة الاسرى توضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل &#34;الدامون&#34;

هيئة الاسرى توضح حقائق حول الأسيرات الفلسطينيات في معتقل "الدامون"

الوزير عساف يزور مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق

الوزير عساف يزور مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق

اتحاد الكتّاب: اقتحام رام الله من قبل قوات الإحتلال عمل همجي وغير مبرر

اتحاد الكتّاب: اقتحام رام الله من قبل قوات الإحتلال عمل همجي وغير مبرر

&#34;التعليم العالي&#34; يقرر معاملة طلبة الجولان السوريين معاملة الفلسطينيين في الجامعات المحلية

"التعليم العالي" يقرر معاملة طلبة الجولان السوريين معاملة الفلسطينيين في الجامعات المحلية

&#34;الأسرى&#34; و&#34;العدل&#34; تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الاسرى ومواجهة القوانين الإسرائيلية

"الأسرى" و"العدل" تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الاسرى ومواجهة القوانين الإسرائيلية

البرغوثي يشرح لوفد برلماني أسترالي خطورة منظومة الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي

البرغوثي يشرح لوفد برلماني أسترالي خطورة منظومة الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي

منوعات

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

تسريب صورة ياسمين الخطيب بين أحضان خالد يوسف.. حقائق تتكشف ومفاجآت تتوالى

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

مي حلمي تنشر صورا من زفافها الذي لم يكتمل.. ومحمد رشاد يُفاجئها بالتعليق

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: &#34;ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة&#34;

سما المصري تسخر من ياسمين الخطيب: "ماتظلموهاش دي بتدفي من السقعة"

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

أول تعليق من شاليمار شربتلي على خبر زواج زوجها من ياسمين الخطيب

&#34;أجمل شيء في حياته&#34;.. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

"أجمل شيء في حياته".. شاهد وحيد سيف مع زوجته الثانية اللبنانية الحسناء

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. &#34;مغرومة&#34; وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

زلة لسان تكشف هيفاء وهبي.. "مغرومة" وتصدم الجميع بمواصفات شريك حياتها

&#34;كايني ويست&#34; يُحقّق أكبر أحلام زوجته &#34;كيم كارداشيان&#34;

"كايني ويست" يُحقّق أكبر أحلام زوجته "كيم كارداشيان"

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة زفافها وتصرف غريب يصدر منها يصدم الجمهور

عربي

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الخارجية الأردنية: المملكة مستمرة بالتنسيق لحل الأزمة السورية

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية بالخرطوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

الحوثيون: أصبح لدينا القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح

إدعاءات إسرائيلية حول إصابة نصر الله بنوبة قلبية.. ومسؤول إيراني يوضح