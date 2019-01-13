البرغوثي يشرح لوفد برلماني أسترالي خطورة منظومة الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنالتقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بوفد برلماني استرالي يمثل الاحزاب الرئيسية في استراليا بحضور سفير دولة فلسطين عزت عبد الهادي.وشرح البرغوثي للوفد الزائر تفاصيل منظومة الاحتلال و الاستيطان و الأبرتهايد الاسرائيلي ، وخروقات اسرائيل الفادحة للقانون الدولي.واشار البرغوثي الى الاجتياحات الاسرائيلية للمدن الفلسطينية و الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي ضد مظاهرات المقاومة الشعبية و الصحفيين و المسعفين و الاطباء.وناقش البرغوثي مع الوفد الزائر سبل تطوير حركة التضامن الاسترالية مع الشعب الفلسطيني، ووسائل تعميم الرواية الفلسطينية.