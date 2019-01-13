الضميري: فلسطين كلها تقع تحت سيطرة الاحتلال.. والقيادة لن تبيع شعبها أوهاماً

بنيامين نتنياهو، يحاول أن يكسب الوقت

على حساب الفلسطينيين بعد ظهور ملفات الفساد الخاصة به.





وأكد أن قوات الامن الفلسطينية قدمت الشهداء والجرحى في كل المعارك، مشيرًا إلى أن فلسطين كلها تقع تحت سيطرة الاحتلال.



ولفت إلى أن الاحتلال لا يريد للفلسطينيين ان يتقدموا على المستوى السياسي، موضحا أنه يريد ان يحدث اشتباك مسلح ليمرر كل مخططاته.



وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تبيع شعبها أوهاما، محذرًا من أن الاحتلال يريد تحريض شعبنا على قوات الامن الفلسطيني.



ونبَّه إلى أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال يتم بدعم امريكي، مبينًا أن الولايات المتحدة شريك لاسرائيل باحتلال الارض الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، أن رئيس حكومة الإحتلال،وأضاف الضميري خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي يبث على فضائية النجاح: الاحتلال يحاول اضعاف السلطة الفلسطينية.