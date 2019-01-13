الضميري: فلسطين كلها تقع تحت سيطرة الاحتلال.. والقيادة لن تبيع شعبها أوهاماً
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، أن رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول أن يكسب الوقت
على حساب الفلسطينيين بعد ظهور ملفات الفساد الخاصة به.
وأضاف الضميري خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي يبث على فضائية النجاح: الاحتلال يحاول اضعاف السلطة الفلسطينية.
قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، أن رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول أن يكسب الوقت
على حساب الفلسطينيين بعد ظهور ملفات الفساد الخاصة به.
وأضاف الضميري خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي يبث على فضائية النجاح: الاحتلال يحاول اضعاف السلطة الفلسطينية.
وأكد أن قوات الامن الفلسطينية قدمت الشهداء والجرحى في كل المعارك، مشيرًا إلى أن فلسطين كلها تقع تحت سيطرة الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يريد للفلسطينيين ان يتقدموا على المستوى السياسي، موضحا أنه يريد ان يحدث اشتباك مسلح ليمرر كل مخططاته.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تبيع شعبها أوهاما، محذرًا من أن الاحتلال يريد تحريض شعبنا على قوات الامن الفلسطيني.
ونبَّه إلى أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال يتم بدعم امريكي، مبينًا أن الولايات المتحدة شريك لاسرائيل باحتلال الارض الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يريد للفلسطينيين ان يتقدموا على المستوى السياسي، موضحا أنه يريد ان يحدث اشتباك مسلح ليمرر كل مخططاته.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تبيع شعبها أوهاما، محذرًا من أن الاحتلال يريد تحريض شعبنا على قوات الامن الفلسطيني.
ونبَّه إلى أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال يتم بدعم امريكي، مبينًا أن الولايات المتحدة شريك لاسرائيل باحتلال الارض الفلسطينية.
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