من جديد.. برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته للفلسطينيين بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أن المنظمة الإنسانية قلصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب نقص التمويل الذي تسبب في تعليق قسم منها.وبحسب "سكاي نيوز" فقد أعلن مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية، ستيفن كيرني، انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير الجاري.كذلك أعلن أن 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلصت المساعدات التي يتلقونها بنسبة 20 بالمائة.يأتي قرار تقليص المساعدات بسبب تراجع تدريجي في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، لا سيما خفض مساهمة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر المساهمين في البرنامج.وأعلنت المنظمة أنها قدمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.ووجه برنامج الغذاء العالمي في 19 ديسمبر 2018 نداء للمانحين لسد عجز بلغ 57 مليون دولار، ويبحث حاليا عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز.وأشار كيرني إلى أن خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.وفي قطاع غزة، يعتمد 80 بالمائة من السكان، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.