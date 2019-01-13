وفاة شاب في إطلاق نار تجاه مركز شرطة (الرام) بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتوفي شاب فلسطيني مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لإطلاق نار تجاه مركز بلدة الرام بالقدس.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "أعلن الاطباء في المجمع الطبي برام الله، قبل قليل، عن وفاة الشاب الذي اصيب اثناء اطلاق النار تجاه مركز الرام بالقدس".وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة الفلسطينية والاجهزة الامنية، باشروا باجراءات التحقيق، واتخذوا اجراءات مشددة لملاحقة واحضار الجناة