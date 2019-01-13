أخر تحديث لأخبار المنخفض القطبي الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتمر حالة جوية شديدة البرودة على الأراضي الفلسطينية، وبعض دول الاقليم، حيث يصل خلال الساعات المقبلة، المنخفض الجوي، الذي حذر منه العديد من الراصدين، وقالوا إن الرياح فيه ستصل إلى أكثر من 100 كم في الساعة.وقال الراصد الجوي، ليث العلامي: منخفض جوي من أصل قطبي "سريع" ما بين ظهر الأربعاء وحتى فجر الخميس، يصل البلاد.وأضاف العلامي، في منشور له عبر موقع (فيسبوك): يتميز هذا المنخفض، بهبات رياح قوية قد تتجاوز 90 كم/ الساعة، وزخات ثلوج مساء الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية.بدوره، قال الراصد الجوي حازم بصة: الثلوووج على كافة فلسطين والأردن ستكون من نابلس وحتى النقب، أما الأردن فالثلوج فيها ستكون بمناطق الزرقاء المفرق اربد حتى معان.وذكر بصة، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، في قطاع غزة الأربعاء حتى فجر الخميس، أمطار غزيرة، وعواصف بردية، وتراكم للبرد، ورياح عاصفة قوية، متوقعة تكسر بعض هباتها حاجز 100 إلى 120 كيلو.