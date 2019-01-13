داخلية غزة تُعلن آلية عمل (معبر رفح) غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الأحد، عن آلية عمل (معبر رفح البري) غداً الاثنين.وقالت الداخلية في تصريح صحفي مقتضب: إن معبر رفح، يعمل غداً الاثنين للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.يذكر، أن موظفي السلطة الفلسطينية، قد انسحبو من المعبر، وتم واستلامه من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، منذ الأحد الماضي.