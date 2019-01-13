تدريبات أمنية موسعة في مستوطنة (أشكول) بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأحد، عن إجراء تدريبات أمنية موسعة بمستوطنة (المجلس الإقليمي أشكول) في غلاف غزة.وبحسب (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد ذكرت القناة العاشرة، أن هذه التدريبات الأمنية، تجري بمشاركة جزء من قوات الجيش الإسرائيلي، وجزء من قوات الطوارئ القومية، ووزارات بالحكومة الإسرائيلية.وقالت القناة العاشرة، إن هذه التدريبات، تحاكي سيناريوهات متعددة ومختلفة، خلال اندلاع الحرب في البلاد.وأضافت القناة، من بين هذه السيناريوهات، اختراق عناصر من الفصائل الفلسطينية للمستوطنة، وإصابات مباشرة للمنازل بالصواريخ والقذائف، وإخلاء المستوطنات، تحت أو خلال إطلاق النار.وأشارت القناة العاشرة، إلى أن هذه التدريبات، تأتي في ظل الأوضاع الساخنة بالجنوب، وزيادة التوتر الأمني مع قطاع غزة.