الشرطة تقبض على المشتبه بهم بسرقة الصراف الآلي لبنك فلسطين برام الله





وأضاف ارزيقات، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة؛ للوقوف على ملابسات الجريمة.









رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وبإسناد الأمن الوطني، تمكنوا من القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، بارتكاب جريمة سرقة الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين، فجر الأربعاء الماضي في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وضبط مبلغ مالي، يشتبه بأنه جزء من المبلغ المسروق.