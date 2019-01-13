كلمة مُهمة للرئيس عباس في احتفال ترؤس فلسطين مجموعة "الـ77+ الصين"



وبين الخالدي أنه بعد إلقاء الرئيس كلمته في الجمعية العامة، ستبدأ مجموعات عمل من مختلف الوزارات لدعم فريق نيويورك في أداء المهام المنوطة بدولة فلسطين، كرئيس للمجموعة.



وأوضح الخالدي، أن فلسطين ستقدم كل خبراتها خلال رئاسة هذه المجموعة، وهي مجموعة تناضل من أجل حياة أفضل لشعوبها، وتحسين اقتصاد هذه الدول، وتمكين المرأة والشباب، والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التصحر.

رام الله - دنيا الوطنأكد دكتور مجدي الخالدي، المستشار الدوبلوماسي للرئيس محمود عباس، أن الرئيس سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري رئاسة مجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال الخالدي لإذاعة (صوت فلسطين): إن الرئيس سيلقي كلمة مهمة في احتفال ترؤس فلسطين هذه المجموعة، التي تضم مئة وأربعاً وثلاثين دولة، مشدداً على أهميتها، والتي ستساهم في دعم إنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.