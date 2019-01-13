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شؤون فلسطينية

وفد من كلية العلوم في جامعة النجاح يزور الجامعة العربية الأمريكية

وفد من كلية العلوم في جامعة النجاح يزور الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية، الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وفداً من كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية، الذي زار الجامعة، بهدف التعرف والاطلاع على كلية العلوم في الجامعة، وتخصصاتها ومختبراتها، وأنشطة البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية، والاطلاع على مرافق الجامعة ومنشآتها.

وضم الوفد الضيف عدداً من أساتذة كلية العلوم في جامعة النجاح، يترأسهم عميد الكلية الدكتور معن اشتيوي، وكان في استقبال الوفد، إلى جانب رئيس الجامعة العربية الأمريكية، نائبه لشؤون التدريب الدكتور نظام ذياب، وعميد كلية العلوم في الجامعة الدكتور مؤيد أبو صاع، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فتحي اعمور.

ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالوفد الضيف، وقدم شرحاً وافياً عن الجامعة ونشأتها ومخططاتها المستقبلية، مشيراً إلى البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في درجات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، موضحاً أن الجامعة تستحدث برامج تتلاءم مع سوق العمل المحلي والإقليمي، وتكون نوعية وفريدة، مؤكداً أن الجامعة تتطلع إلى رفعة المستوى الأكاديمي، وتطور البحث العلمي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحلي، وهذه أبرز الأهداف التي تقوم عليها الجامعة، وتسعى إلى تطويرها.

وأكد على اهتمام الجامعة وتركيزها على تطوير مختبراتها العلمية في كافة الكليات، وخصوصا كلية العلوم التي تعتبر قاعدة الانطلاق لكل التخصصات الطبية وتخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاهتمام الشديد بالبحث العلمي ودعمه لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على السواء، وتخصيص الجوائز الخاصة بالبحث العلمي.

من جهته، ثمن عميد كلية العلوم في جامعة النجاح، الدكتور معن اشتيوي، دور الجامعة العربية الأمريكية، معرباً عن إعجابه بها وما تقدمه من الناحية الأكاديمية والخدماتية، سواء للطلبة أو المجتمع المحلي، معرباً عن فخره بالشراكة بين الجامعتين.

تلا الاستقبال، جولة قام بها الوفد الضيف في كليات الجامعة ومرافقها.

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