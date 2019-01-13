خبير: إسرائيل تملك مخططاً منذ (1994) لترحيل أهالي حي الشيخ جراح











رام الله - دنيا الوطنقال خبير الخرائط والاستيطان في (بيت الشرق) خليل التفكجي: إن إسرائيل لديها مخطط منذ عام 1994، يهدف إلى ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وإقامة بؤرة استيطانية.وأضاف التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين)، أن حكومة الاحتلال تحاول الآن إخلاء سبعة وعشرين منزلاً في الحي، تؤوي مئة نسمة، وإقامة خمسمائة وحدة استيطانية على أنقاض هذا الحي، مبيناً أن إسرائيل تسابق الزمن؛ لجعل نسبة المواطنين في المدينة المقدسة لا تتجاوز 12%.